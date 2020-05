8/9/10 maggio ATIR ON AIR ATIR Teatro Ringhiera su YouTube

Prosegue la programmazione in streaming sul canale YouTube di Atir Teatro Ringhiera con i video integrali di vari spettacoli di produzione Atir.

Venerdì 8 maggio – dalle 19 alle 24 – il vincitore del sondaggio fatto il giorno prima su Facebook tra “Utoya” – di Edoardo Erba – regia Serena Sinigaglia – con Mattia Fabris e Arianna Scommegna e“Eros e Thanatos” – di Serena Sinigaglia – con Sax Nicosia, Serena Sinigaglia, Sandra Zoccolan

Sabato 9 maggio – dalle 19 alle 24

“1968” – progetto e regia Serena Sinigaglia – con Beatrice Schiros, Irene Serini, Marcela Serli, Sandra Zoccolan – musicisti Massimo Betti, Mauro Sinigaglia, Elvio Longato

Domenica 10 maggio – dalle 10 alle 24

Disponibili tutti gli spettacoli integrali trasmessi finora

LA TELA DI PENELOPE

ODISSEA è il nome della Stagione 19/20 di Atir e ODISSEA – storia di un ritorno è il nome del grande evento per la città di Milano al quale Atir stava lavorando prima di questa emergenza. Per visionare i video degli spettacoli basta iscriversi al canale YOUTUBE di ATIR Teatro Ringhiera, e accedervi nelle ore indicate, oppure attendere la pubblicazione del link sulla pagina Facebook di ATIR.

Link canale https://www.youtube.com/channel/UCTLAMVWeqMM1isNxDHjNW4w

Nome pagina facebook ATIR Teatro Ringhiera info@atirteatroringhiera.it