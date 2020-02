Teatro Manzoni – rassegna FAMILY – RAPUNZEL il 15 febbraio ore 15,30

C’era una volta Gretel, Regina di un regno lontano, guarita miracolosamente da un fiore magico: un raperonzolo capace di donare benessere e giovinezza a chiunque.

Gretel ebbe una bimba, Rapunzel, i cui lunghi capelli dorati avevano assorbito tutto il potere del fiore.

Gothel, sorella di Gretel, che da sempre aveva bramato l’eterna giovinezza, rapì la bimba e la rinchiuse in una torre, per averla tutta per sé.

La piccola Rapunzel divenne grande e con lei crebbe anche il desiderio di libertà. Riuscirà l’Amore di Phil a riportare la fanciulla tra le braccia dei genitori?

DURATA: 75 minuti BIGLIETTI: Adulti € 15,00; Bambini fino a 14 anni € 11,00; Under 3 anni € 4,50