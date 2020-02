Fino al 28 febbraio aperte le iscrizioni a nidi, sezioni Primavera e scuole dell’infanzia

Chiuderanno alla mezzanotte del 28 febbraio le iscrizioni online ai nidi, alle sezioni Primavera e alle scuole dell’infanzia del Comune. La domanda si potrà presentare solo accedendo con il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) dal sito del Comune. Sarà possibile consultare le informazioni necessarie per creare l’utenza sulla pagina Richiedi SPID. L’ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà in alcun modo diritto di priorità nelle graduatorie. Si invita a leggere con attenzione il Comunicato 1/2020 relativo alle iscrizioni. Per scoprire le strutture più vicine alla propria residenza è attivo il servizio Geoschool. Sul sito del Comune sono disponibili ulteriori informazioni nelle aree tematiche di nidi e sezioni Primavera o in quelle dedicate alle scuole dell’infanzia.

