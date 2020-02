Con la nostalgia e il profumo del dialetto milanese, la Milano che abbiamo amato

C’è musica e poesia, nel dialetto milanese. Come fosse una ballata d’altri tempi, con nostalgia. E c’è la sensibilità nei testi e nelle foto di Maria Grazia Messa sul sito El noster grupp, con la magia di un affetto sussurrato.

Ciao Milan! Guarda che bèll el tò vicolin di

Lavandee con la nèv, on poo de ann indree! La nèv , quand la pittura de biánch certi cantòn e l’è no tròppa,

La regala on’ atmosfera de poesia romantèga , on sogn magich, quaicoss

de noeuv de guardà e de rigordà.

Hinn bèi i rigord de i tò cantòn antigh con

la nèv, Milan, ogni tanti guardi i fotografii

e vedi anca che quaicoss l’è cambiaa.

L’è on peccaa quand troeuvi pù on particolàr che me piaseva! On tocch de

Ti che el spariss….Me dispias!

Ciao Milan…..L’è nòtt, a doman….

****** ****** ****** ****** ****** ****** ******



El tram n. 2 a San Cristofen, Milan e i tram. On quai temp indree, quand a San Cristofen passava el 12, me rigordi che dal finestrin vedevi,su l’altra riva, el trattor ch’el tirava el barcòn con sù la sabbia. Me piaseva guardà el barcòn seri ona tosa andàvi a scoeula e pensavi ch’el mè Milan el saria mai cambià. Adess i barcon se veden pù, Milan l’è divers el cambia tutt’i dì. Ma el navili l’è semper lì, con l’acqua che la scòrrada si adasi e on ciccin de nostalgia che la se deslengua in del grìs de ona nebbia leggera che la quatta la città.

S’ciao noster Grupp, basitt, a doman.

S’ciao Milan….