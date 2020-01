L’incanto di una Milano che amiamo

Questa maledetta Milano che trascina nel fango angoli di speranza, fiori calpestati, colori sbiaditi dalla miseria…questa Milano è la città che amo con la nostalgia di una stagione di vita che sussurrava promesse, con la scoperta ancora della sua maestosa bellezza. Sarà questa una rubrica settimanale dedicata all’anima, a chi in un’alba o in un tramonto sa fermare la luce e ritaglia un momento di emozione in una foto. E ancora e sempre incanta il dilatarsi di un rosa sospeso in piazza Duomo o gli occhi pittorici e sfumati dei Navigli o le stelle di luce in una strada. Suggestioni per amare una città stregata di Bellezza. Le foto sono state tratte dai siti “Io Amo Milano” e “Nel cuore di Milano” citati per rispetto ai bravi fotografi.

