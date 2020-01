Municipio 5- Manutenzione Scuole: MM nonostante il flop viene coinvolta maggiormente

Commissione su EDILIZIA SCOLASTICA – Municipio 5.

Dopo aver detto, scritto e urlato la situazione disastrosa delle scuole, il Comune fa uno stop and go che non cancella i problemi ed intanto prende tempo… Tra due mesi faremo i conti con quanto i proclami corrispondano alla realtà. Proclami che parlano della Manutenzione ORDINARIA finora inesistente. Il mio dovere è difendere i bambini che hanno diritto a luoghi belli e confortevoli ed in primis alla sicurezza ed a temperature dignitose. Agli Assessori di Municipio non è consentito l’accesso a questo nuovo database della MO che sarà gestito da MM (premiata dopo 6 mesi che questo DB non è riuscita a farlo) e che partirà a febbraio a parole, anche con il coinvolgimento di 9 nuovi direttori novelli di MM che non conoscono il territorio e sembra anche la materia edilizia scolastica (quanto costano intanto?). Cosa fanno le due risorse a Municipio, che prima in Comune si occupavano di MO più dignitosamente di quanto non sia stato con la venuta di MM? Trasparenza zero e zero volontà di coinvolgere chi in Municipio si occupa di scuole, non sempre dello stesso colore politico. Inciso: per il DataBase sembra che vogliano copiare da Città Metropolitana con cui dopo 10 solleciti le scuole scrivono al sindaco, sempre lo stesso, vedi scuola Varalli…, PS ieri sera c’era anche il Feltrinelli che dipende da CM e che non c’è stato il tempo di far intervenire. Di fronte a queste novità d’ora in poi se i problemi di Manutenzione ordinaria arriveranno a me, a questo punto li denuncerò direttamente sui giornali visto che tutto quello che potevo fare per stimolare soluzioni l’ho fatto e il risultato è stato non avere accesso al database per non farsi controllare. Non c’è più tempo da perdere. Appuntamento tra due mesi per fare il punto ma chiederò una commissione di minimo 2 ore perchè il tempo per le risposte è stato troppo poco, rimandandole tutte appunto a tra due mesi. Intanto oggi continuano ad esserci bambini al freddo (Bognetti, Feraboli…), scuola allagate (infanzia Baroni,…), infiltrazioni dovute ai pluviali (quasi tutte le scuole), cornicioni e pannelli che cadono (Brunacci, Palmieri, Bocconi…). Per la Manutenzione straordinaria su 18 interventi deliberati da inizio 2017 , quindi da 3 anni, solo due sono partiti la scorsa estate e non ancora ultimati. Posso dire con certezza che tra due mesi su questo aspetto importante la situazione sarà la stessa. Soldi in più per la MS non li abbiamo visti, anzi finora -37% sul Municipio 5 dal 2018 al 2019 ma i problemi sono aumentati. Ringrazio Milano sud per l’ottima sintesi che non è facile e come vedete accalora.