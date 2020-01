La Milano e l’Italia, “occupate abusivamente” da Centri sociali e immigrati, prosperano a spese di tutti noi

A quando l’occupazione abusiva di un grattacielo per la felicità di un centro sociale un po’ snob che preferisce vivere a City Life? Così, per adeguarsi allo slancio commerciale di Sala, per avere profitti esentasse più alti, per provare il brivido di appartenere, da proletari, alla cosiddetta alta società. Sanno che la tolleranza di Sala è infinita, ma forse quella degli altri residenti un po’ meno. Un’idea, naturalmente, considerate le occupazioni abusive di edifici storici del Comune.

50 sono a Milano i caseggiati occupati dai centri sociali e dai loro imitatori, quegli immigrati spesso clandestini che si fanno giustizia da sé con la violenza. E’ la terza Milano, un popolo difficilmente quantificabile che quasi sempre vive sfruttando le risorse dei contribuenti, e prospera all’interno degli edifici occupati con ristoranti, palestre, concerti, iniziative varie per i cosiddetti “prigionieri politici”. Sempre senza sborsare un euro di tasse, di affitti, di acqua, di luce. C’è la città occupata che pesa, a livello di costi, su i redditi di ciascuno di noi. E Sala tace. Si attacca al biglietto Atm, alle multe, alle varie Aree A e B con mille scuse ingiustificate, ma l’argomento “mancato introito”, dovuto a questi eredi degli anni di piombo, non si può toccare.

“Libero” a livello nazionale, considerate la crisi e l’invasione anche privata del Fisco che sconcertano gli italiani, ha fatto un calcolo “Il danno complessivo si aggira probabilmente sui 60 milioni di euro l’anno, un buco che è cresciuto nel corso del tempo a causa degli affitti e delle bollette non pagate anche se, beati loro, contano su utenze a prezzo agevolato, con sconti che possono arrivare fino all’80%….A livello nazionale, quindi, si può formulare l’ipotesi che l’evasione complessiva possa arrivare a circa 16 milioni solo per ciò che riguarda le utenze, considerando la maggiore concentrazione nel Lazio. Sommando l’evasione media annua calcolata sulle pigioni alle forniture mai pagate, ecco che la cifra di circa sessanta milioni di euro annuali è possibile, ma può addirittura essere stata calcolata per difetto.”

E il Governo manda in galera i comuni mortali se li scopre evasori? E sappiamo come siano stringenti le maglie del Fisco.