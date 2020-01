Visite guidate tematiche Duomo di Milano Gennaio

Nuovo calendario di visite guidate alla scoperta dei tesori e dei segreti del Duomo Due coinvolgenti tour per scoprire gli originali progetti di Leonardo per il Tiburio del Duomo e per celebrare la festa della madonna con una visita speciale dedicata alle figure femminili protagoniste della storia della Cattedrale.

Tra gennaio e marzo il calendario di visite guidate tematiche offrirà un’esperienza culturale coinvolgente, con una ricca proposta di tour tra curiosità e aneddoti che ripercorrono la storia della Cattedrale e dei suoi protagonisti. Dalla visita al grande Organo del Duomo, oggetto di un importante progetto di restauro tuttora in corso, che si concluderà sulle note eseguite dal vivo dal Maestro organista Emanuele Vianelli, a un tour guidato che ripercorrerà la presenza e la partecipazione di Leonardo alla realizzazione del progetto del Tiburio del Duomo. In occasione della Festa della Donna, una visita speciale per celebrare le donne protagoniste della storia del Duomo: un tour che, accompagnato dai racconti della duchessa Caterina Visconti e della popolana Caterina, entrambe donatrici e sostenitrici del Duomo, guideranno i visitatori lungo le navate della Cattedrale fino alle Terrazze per conoscere da vicino le figure femminili che popolano le guglie e che da secoli vegliano, dall’alto, su Milano.

Il Duomo al tempo di Leonardo

Sabato 25 gennaio ore 15.00

Percorso: Cattedrale e Museo del Duomo (mostra dedicata a Leonardo) – Durata: 90 minuti – Lingua: italiano – Costo: Intero € 12,00 – Ridotto € 8,00

Nel prezzo sono inclusi lvisita guidata, biglietto di ingresso, sistema di microfonaggio.

In occasione del Cinquecentenario della morte di Leonardo, la Veneranda Fabbrica celebra il genio fiorentino con questa mostra. Il grande artista giunse a Milano in un momento di grande rinnovamento per la Cattedrale. Venne indetto il concorso per la costruzione della cupola, una sfida ingegneristica per gli architetti presenti in città. La visita permetterà di scoprire il progetto del Maestro per il Duomo e gli esiti di questo confronto. Tra il XV e il XVI secolo il Cantiere della Cattedrale era in pieno fermento e non solo Leonardo si è misurato con un’opera colossale: numerosi furono i progetti per gli altari e le vetrate; nel 1484, con la nomina di Franchino Gaffurio a Maestro venne rifondata la Cappella musicale. Tra le sale della mostra si potranno ammirare disegni leonardeschi, antichi codici musicali miniati, sculture, vetrate e ricostruzioni del cantiere che vi permetteranno di immergersi nella Milano del Rinascimento.

DUOMO TOUR FAST-TRACK

Date: Sabato 1, 8 , 22 febbraio e 14 marzo – sempre alle ore 16.00

Percorso: Cattedrale, Area Archeologica e Terrazze – Durata: 90 minuti – Lingua: italiano – Costo: Intero € 27,00 – Ridotto € 19,00

Nel servizio sono inclusi visita guidata, biglietto di ingresso e sistema di microfonaggio.

Tour alla scoperta dell’Area Archeologica, ove si trovano i resti del Battistero di San Giovanni alle Fonti, il primo Battistero a pianta ottagonale della cristianità, e della Cattedrale, che con le sue 3400 statue e 55 vetrate colorate, è il più importante esempio di stile gotico del Nord Italia. Raggiunte le terrazze, una vista mozzafiato sul tetto della Città a due passi dal cielo.

LA MELODIA DEL DUOMO: VISITA SPECIALE AGLI ORGANI

Sabato 22 febbraio ore 15.00

Percorso: Cattedrale – Durata: 60 minuti – Lingua: Italiano – Costo: Intero €12,00 – Ridotto €8,00

Nel servizio sono inclusi la visita guidata, il concerto d’organo e il biglietto di ingresso.

Una straordinaria opportunità per conoscere l’organo del Duomo, oggetto di un’importante campagna di restauri. Con le sue 15,800 canne è il più grande in Italia, secondo in Europa. Guidati dal Maestro Emanuele Vianelli, primo organista della Cattedrale, si potrà accedere all’area absidale, normalmente non visitabile, per osservare da vicino il coro ligneo e l’organo, con le sue casse dorate e le ante dipinte, e scoprire il funzionamento di questo meraviglioso strumento. A conclusione della visita ascolto di brani eseguiti dal maestro.

LE PROTAGONISTE DELLA STORIA DEL DUOMO

Sabato 7 marzo ore 15.00 – Percorso: Cattedrale e Terrazze – Durata: 90 minuti – Lingua: Italiano – Costo: Intero €27,00 – Ridotto €19,00

Nel servizio sono inclusi visita guidata, biglietto di ingresso e sistema di microfonaggio.

Una visita guidata speciale, per celebrare le donne che hanno contribuito a rendere unica la storia del Duomo. A raccontare che la sua costruzione è stata un’impresa vissuta da tutti i milanesi saranno due donatrici, la popolana Caterina, che nel Medioevo donò la sua unica pelliccetta, e la duchessa Caterina Visconti, che nel 1395 offrì tre preziosissimi anelli in diamante, zaffiro e smeraldo per finanziare la costruzione. Verranno narrate storie romantiche, di giovani spose che nel secolo scorso compivano il viaggio di nozze a Milano dai piccoli paesi di provincia, e storie di cuori infranti, come quella della giovane Carlina il cui spirito ancora oggi cerca pace tra le guglie della Cattedrale. La visita porterà sulle Terrazze per conoscere da vicino le grandi figure femminili che popolano le guglie, come Giovanna d’Arco, e arrivare fino alla Madonnina; basta soffermarsi con lo sguardo sulla grande scultura dorata per ricordare che il Duomo è la Cattedrale di Santa Maria Nascente, dedicato appunto a una donna.

UNA PASSEGGIATA TRA LE GUGLIE

Sabato 28 marzo ore 17.00

Percorso: Terrazz – Durata: 60 minuti – Lingua: italiano – Costo: Intero € 19,00 – Ridotto € 11,00

Le Terrazze del Duomo sono un unicum nel panorama italiano. Come stalagmiti di pietra innalzate in tensione verso il cielo, le guglie svettano dalla splendente Cattedrale marmorea. Ogni dettaglio architettonico e decorativo, strutturale o ornamentale, porta con sé un’eredità dettata dalla tradizione scultorea tramandata dalla maestria degli scalpellini che nel laboratorio marmisti dedicano sapienza e cura ad ogni manufatto.

https://www.duomomilano.it/it/ – Sezione “Visite Guidate e Incentive” – visite@duomomilano.it – Tel.+39.02.72023375