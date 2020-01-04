Milano. Aperti 3 concorsi pubblici per 210 posti a tempo indeterminato.

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Fino al 20 gennaio per candidarsi alle  3 selezioni pubbliche

B1 ESAI – C. 2019 – SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE – CATEGORIA B – POSIZIONE GIURIDICA B1.

B3 CSA – C. 2019 SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 173 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI– CATEGORIA B – POSIZIONE GIURIDICA B3.

C1 ISE – C. 2019 – SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 32 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1 – PER L’AMBITO DI ATTIVITÀ: SCUOLA DELL’INFANZIA.

info: comune.milano.it

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