Essere liberali significa…

“La raccolta di tasse che non sono assolutamente giustificate è solo un furto legalizzato. La via saggia e corretta da seguire in materia di tassazione non è quella di distruggere coloro che hanno già ottenuto successo, ma di creare condizioni in base alle quali tutti avranno maggiori possibilità di avere successo.”

– Calvin Coolidge

“Il diritto alla libertà di espressione è più importante del contenuto del discorso.”

– Voltaire

“Il socialismo è la filosofia del fallimento, il credo dell’ignoranza e il vangelo dell’invidia. La sua virtù intrinseca è la condivisione equa della miseria.”

-Winston Churchill

“Il comunismo ha commesso il più grande massacro umano di tutti i tempi. Il fatto che la maggior parte del mondo sia ignorante e indifferente a questo enorme crimine è la prova che i media globali sono nelle mani degli aggressori.”

– A. Solzhenitsyn

Le imprese generano ricchezza e creano posti di lavoro, due cose di cui l’Italia avrebbe assolutamente bisogno. Eppure lo Stato italiano, la sua macchina burocratica e il suo governo non hanno intenzione di facilitare la creazione di ricchezza, bensì insistono nel redistribuirla e dissiparla.

Per far ripartire l’economia e aumentare il benessere generale il primo passo è semplificare la vita a chi ha intenzione di contribuire alla creazione di ricchezza.

