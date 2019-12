Sala nomina 2 assessori alla scuola per accontentare l’ultra sinistra. In realtà servono più fondi

Beppe Sala ha annunciato la nomina ad Assessore all’edilizia scolastica di Paolo Limonta.

La mossa serve a schiacciare un occhio a tutta la sinistra radicale, quel mondo che sta a sinistra del PD, galleggiando tra Sel, Leu e gruppetti vari fino ai centri sociali.

Questa nomina, unita al ben noto atteggiamento di complice copertura verso i centri sociali e le loro attività illegali, permetterà a Sala di presentarsi alle elezioni tenendo unita la Sinistra.

Ma se per imbarcare voti di ultrasinistra queste manovre possono bastare, diverso è il discorso per sistemare le scuole milanesi. Per garantire infatti una dignitosa manutenzione delle scuole non servono i 2 Assessori che abbiamo adesso: Laura Galimberti all’educazione e Paolo Limonta all’edilizia scolastica.

Servono più fondi, la Giunta dovrà cambiare priorità. Soprattutto serve una macchina comunale efficiente a progettare e a far partire i lavori e qui Sala ha proprio fallito.