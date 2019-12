Somiglianza francese-milanese “Comment s’appellent-ils?” risposta “Se schiscen”

La somiglianza del dialetto milanese col francese in una vecchia filastrocca riguardante una turista francese e un ortolano milanese, che aveva delle noci in esposizione.

Turista: “Comment s’appellent-ils?” (Come si chiamano?)

Fruttivendolo: “Se pelen no, se schiscen.” (Non si pelano, si schiacciano.)

Turista: “Comment?” (Come?)

Fruttivendolo: “Coi man, coi pé, ‘me te voeuret!” (Con le mani, coi piedi, come ti pare!)

Turista: “Je ne comprends pas…” (Non capisco…)

Fruttivendolo “Se te voeuret minga comprài, lassa pur stà!” (Se non vuoi comprare, lascia stare)

Debora Colombo dal sito Mi sún minga un barlafús e parli amó el milanés !