De Angelis, Assessore ai Trasporti e Urbanistica degli anni 80 “Da Granelli solo critiche a Regione. Faccia qualcosa per la mobilità”

Non sono più disponibile a leggere gli annunci dell’assessore ai trasporti del comune di Milano volti ad incrementare polemiche con la Regione o ancor peggio, rivendicare successi dell’amministrazione.

I problemi che ogni giorno ognuno di noi vive sono una realtà che non deve essere difesa per esigenze partitiche ma accettata.

La mobilità in una città come Milano è un problema serio di difficile soluzione che richiede solo un forte messaggio di partecipazione dei milanesi per risolverlo.

Milano in queste ore si blocca come non succedeva da tempo, perché? Qualche motivo ci sarà, non mi arrogo il diritto di enunciarli, ma solo la speranza che l’assessore ci dia qualche spiegazione e magari ci chieda come aiutarli, ma però, per carità, non cerchi di dirci che tutto va bene.

Mentre scrivo Monte Rosa è bloccata da quaranta minuti.

Via Pontaccio è impercorribile, altre vie sono in analoghe situazioni.

Assessore non si difenda più dicendo che la colpa è di altri, o di appalti che hanno creato problemi.

Serenamente ci spieghi quali sono le scelte dell’amministrazione nei confronti del traffico privato, ci dica cosa vuol fare in materia di traffico commerciale, ci spieghi perché i vigili non sono più nella strade a regolare il traffico, perché i mezzi di superficie dell’Atm assommano ritardi ingiustificabili.

Noi cittadini siamo i primi a gioire dei successi di Milano, però siamo anche i primi a non accettare i disagi che la città oggi ci propone.

Questa milano troppo racchiusa nei suoi confini daziari se perde la visione di un modello di area metropolitana in materia di mobilità perderà qualsiasi scommessa con il suo futuro.

Post di Franco De Angelis (ex Assessore ai Trasporti e all’Urbanistica di Milano negli anni ’80)