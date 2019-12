Pro Tetto promuove iniziative solidali “Aiutateci per aiutare”

“Aiutateci per aiutare”! Soprattutto nel periodo natalizio, con il freddo che acuisce la fame e la nostalgia del tepore di una famiglia e dei suoi affetti diventano insopportabili. I volontari di Pro Tetto che si preoccupano dei clochard e dei loro problemi spesso di sopravvivenza, lottano contro le ingiustizie sociali, distribuiscono pasti e coperte, possibilmente anche un luogo per riposare. Aiutiamoli per aiutare. Hanno organizzato sfilate e feste di solidarietà di cui vi diamo l’elenco:

Martedì 10 dicembre alle 19.30 via Panfilo Castaldi 32, Kika esporrà, tramite sfilata, molti dei capi fatti a mano, un ottimo regalo per Natale.

*

Da Facebook: Claudio un prezioso Amico c’ha lasciato prematuramente. La tenda era la sua casa i Volontari la Sua Famiglia.

Il 12 Dicembre ore 20, lo spettacolo “Luci Di Natale” sarà dedicato alla sua memoria. Indirizzo “Sala Gregorianum” via Settala 27

Aiutateci per aiutare.