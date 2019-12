Freddo: da ieri operativo bus ATM con City Angels per aiuto senzatetto

Atm ha comunicato che dalla sera del 5 dicembre è tornato sulle strade di Milano ‘la casa degli Angeli’ , il bus che, in collaborazione con i City Angels, porta coperte, pasti caldi, bevande, indumenti, assistenza qualificata e anche un posto dove dormire a chi non ha un tetto e ha bisogno di aiuto.

Il bus, quest’anno con un look completamente rinnovato, girerà per le strade cittadine dalle 21 a mezzanotte tutte le sere dal lunedì al venerdì, per circa quattro mesi, fino al 27 marzo 2020.

Per offrire un maggiore servizio e approfondire così la relazione e la conoscenza delle persone più bisognose, il Bus degli Angeli quest’anno sosterà in alcune zone precise della città. Nello specifico: lunedì – Piazza XXIV Maggio, martedì – Stazione Lambrate, mercoledì – Piazzale Cadorna, giovedì – Corso Europa e venerdì – Piazzale Cadorna.