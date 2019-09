Museo Bagatti Valsecchi: un City Game alla scoperta del mondo del collezionismo tra le vie del centro

I Giovani Amici del Museo Bagatti Valsecchi lanciano una sfida agli under 35 di Milano: un city game per le vie della città che li trasforma in tenaci e poliedrici collezionisti.

Ispirato alla vita dei fratelli Bagatti Valsecchi, che progettarono una dimora neorinascimentale collezionando arredi e oggetti d’arte, il gioco è stato ideato come lavoro di gruppo dagli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, all’interno del corso di Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo. I giovani partecipanti, divisi in squadre, dovranno acquisire esperienze e denaro (virtuale) attraverso prove di tipo diverso per realizzare la propria collezione: le migliori verranno premiate con soggiorni in castelli di lusso, cene e pranzi di altissimo livello e molto altro.

Collaborano all’organizzazione dell’iniziativa la Casa d’Aste Cambi, Farsetti Arte e l’Associazione Antiquari Milanesi; ai partecipanti sarà proposto di seguire le orme dei fratelli Bagatti Valsecchi e vestire per un giorno i panni di un vero collezionista di tesori, alla ricerca di interessanti pezzi d’arte. Come Fausto e Giuseppe furono in grado di arricchire la loro dimora di splendide opere, i collezionisti dovranno cimentarsi nella stessa impresa e scovare manufatti e oggetti di ogni tipo, creando una collezione che sarà ispirata, nella scelta, dalla personalità dei componenti. Vasi, mobili, quadri e manufatti con valori diversi potranno essere acquistati seguendo la propria strategia.

Collaborano all’edizione 2019 del city game: l’Associazione di spadaccini Fratres in enses sala d’arme Fisas Milano, Associazione Con.Cre.to, FIAB Milano Ciclobby e Giovani di Milano per la Scala.

Sono sponsor dell’iniziativa: il distretto Rotaract 2041 insieme con Ferrarelle e Thirsty.

Fino al 6 ottobre sono aperte le iscrizioni sul sito: www.collezionistiperungiorno. it