Fiume Lambro, Municipio 4 valorizza territorio con una grande pedalata green

“Il nostro Municipio non avrà i Navigli, ma vanta campi verdi e un grande fiume che merita di essere valorizzato. Come già fatto nel 2018, anche quest’anno contribuiamo a realizzare un grande evento su due ruote, che farà scoprire e riscoprire un territorio per molti versi inedito e straordinario”. Ne da notizia il Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Guido Bassi e il suo assessore al verde Marco Rondini, presentando la ‘Pedalata nel Lambro lucente’, che si svolgerà domenica 22 settembre, con partenza da Cascina Nosedo e arrivo all’area orti di via Rizzoli, nei pressi di cascina Gobba MM2. Una sorta di prima tappa dell’itinerario ‘Lambrolucente’, che andrà successivamente connesso ad altri percorsi a nord e a sud della città per identificare un unico percorso cicloturistico tra la sorgente e la foce del fiume.

La pedalata è promossa dall’Osservatorio per il Paesaggio Fiume Lambro Lucente nell’ambito di Milano Bike City e organizzata da Greem, Milano Bicycle Coalition, e-scapes-Politecnico, associazione Grande Parco Forlanini, con la collaborazione del Municipio 4 e il patrocinio del Municipio 3. Oltre a inaugurare e valorizzare l’itinerario cittadino, con la pedalata si intende riproporre e caldeggiare la realizzazione del ponte sul Lambro nel parco Forlanini, già annunciata e programmata per il 2020.

IL PROGRAMMA – Ore 14,30 Ritrovo dei partecipanti presso Cascina Nosedo – via San Dionigi 78 – 20139 Milano Ore 15,00 Inaugurazione e Partenza della pedalata nel “Lambrolucente” Ore 17,00 Arrivo previsto nell’area orti di via Rizzoli e consegna attestati di partecipazione Dopo il momento inaugurale, la pedalata si snoderà attraverso il parco della Vettabbia, l’oasi naturale del Porto di Mare, i quartieri Rogoredo Santa Giulia, i parchi Monluè, Forlanini, Lambretta fino al parco Lambro e all’area orti recuperata di via Rizzoli. Ai primi 100 pedalatori iscritti verrà consegnato un attestato di partecipazione. La partecipazione è gratuita, con iscrizione da comunicare a staff@lambrolucente.eu.

Sempre nell’ambito di questo evento e, in occasione della giornata Mondiale dei Fiumi, l’Associazione Arte da Mangiare inaugurerà, presso la Centrale dell’Acqua MM – Piazza Diocleziano 5, la mostra ‘Contenitori d’acqua per il fiume Lambro fra il sacro e il profano’.