Movida, il Tar obbliga il Comune a tutelare i residenti e a chiarire che cosa intende fare

Non si conoscono le reazioni di Sala che ha ignorato le proteste per inquinamento acustico del condominio in corso Garibaldi 104, ma ora dopo la bacchettata del TAR, che cosa intende fare? I legali Francesca Vespa e Gabriele Cappello, nel 2018 avevano chiesto «l’adozione di urgenti provvedimenti» per «l’inquinamento acustico» dovuto ai tanti locali della movida presenti nella zona. Invito dimenticato dall’amministrazione. Ora i giudici del Tar lombardo hanno accolto il ricorso del condominio nella parte in cui faceva notare «l’inerzia» del Comune, decidendo che lo stesso deve dare una risposta con «un provvedimento espresso e motivato».

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845