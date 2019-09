Bandi: domanda per tre bandi di concorso del Sistema Regione

FINLOMBARDA

selezione per 1 profilo da inserire in ambito amministrativo, laurea in materie economiche o diploma di ragioneria, SCADENZA 26/9/2019 ORE 24.00

http://www.finlombarda.it/ lavoraconnoi/ricercapersonale/ posizioniaperte

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA)

concorso pubblico per titoli ed esami n. 18 posti di collaboratore tecnico professionale cat. D a tempo pieno ed indeterminato, Laurea specialistica in Scienze Geologiche o Naturali o Ambientali o Agrarie o Biologiche, SCADENZA 30/9/2019 ORE 12

http://ita.arpalombardia.it/ ita/bandi_concorsi/index01. asp?Id=822

Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)

Concorso pubblico per esami n. 38 posti a tempo pieno e indeterminato cat. D1 – specialista area tecnica (indirizzo agrario forestale), 30 presso Regione Lombardia e 8 presso ERSAF, Laurea triennale in Scienze Agrarie e forestali o Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali oppure Laurea specialistica in Scienze e gestione risorse rurali e forestali , Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie agrozootecniche oppure Laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze zootecniche e tecnologie animali, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali SCADENZA 27/9/2019 ORE 00.00

https://www.regione.lombardia. it/wps/portal/istituzionale/ HP/DettaglioBando/Istituzione/ attivita-istituzionali/ concorso-pubblico-tempo- indeterm-D-area-tecnica- agrario-38-posti

https://www.ersaf.lombardia. it/it/b/3911/ bandodiconcorsopubblicoindetto dallagiuntaregionaledellalomba r