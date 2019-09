Affidi, Tironi: “Da Regione Lombardia punto di svolta. Maggiori controlli e risorse per tutelare i minori in comunità

“Oggi con l’approvazione all’unanimità della mozione con cui impegno la giunta regionale a implementare i controlli, le risorse e le strategie per quanto concerne gli affidi dei minori la politica ha dato un grande esempio di sensibilità istituzionale nell’affrontare un tema così delicato. Il consenso dei consiglieri d’opposizione dimostra che di fronte alle battaglie di principio siamo tutti uniti per perseguire lo stesso obiettivo” afferma Simona Tironi, vice presidente della commissione Sanità di Regione Lombardia, a proposito della mozione da lei presentata e approvata oggi all’unanimità dal Consiglio regionale. “I fatti drammatici di Bibbiano hanno toccato nel profondo molti di noi. Da tempo – prosegue – conduco una battaglia per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su questo tema. I tragici eventi di Reggio Emilia non devo ripetersi mai più, in nessun luogo del nostro Paese. Per questo, anche in Lombardia, è importante vigilare e avviare un dialogo serio con il Governo, le istituzioni locali e tutte le parti sociali per individuare strategie e strumenti volti a rafforzare la governance regionale nei confronti dei vari attori coinvolti nella tutela dei minori (Comuni/ambiti, ATS/ASST, enti gestori, Tribunali) anche in ottica preventiva e di sostenibilità, incrementando il controllo delle attività collegate ai servizi di affidamento dei minori. Già oggi è attivo un tavolo di confronto con le realtà del settore con la regia affidata alla Regione; partiamo da qui per proseguire lungo il solco già tracciato, implementando i servizi e l’interlocuzione con il governo. Difatti, la mozione impegna la giunta a richiedere (in sede di Conferenza Stato – Regioni) che l’esecutivo incrementi le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali destinate ai comuni, a copertura dei costi per le rette dei minori accolti in strutture residenziali educative. “In quanto esseri umani, prima ancora che membri delle istituzioni – conclude Tironi – è nostro preciso dovere impegnarci tutti per il benessere delle fasce più deboli: prendersi cura dei bambini significa tutelare la nostra stessa vita e il nostro futuro”

