Ma sì, facciamo una “Grazie Sala Week”, per tutto il degrado che ci regala.

La difficoltà è trovare, tra le tante week in calendario, quella libera per dire “Grazie Sala”, perché una città così ricca di degrado possa celebrare un altro record. E i cittadini in libertà potranno festeggiare con i rifiuti in decomposizione che abbelliscono gli angoli delle strade e delle piazze Ci saranno canti in mille lingue che si intrecciano e poi spaccio gratuito, topi che saltano di felicità: una movida che inonda senza badare al tempo. L’idea per dire questo monumentale grazie mi è venuta leggendo un post di Paola Maggioni sul sito Noi del Comitato 8 “ Perché noi a Milano non abbiamo semplici marciapiedi, noi abbiamo foreste. Dove i bambini possono diventare giovani Tarzan e i cani possono cacciare pantegane in libertà. Grazie Sindaco Sala” Paola ha studiato la vita all’università della gavetta, come i tanti che sbarcano le ore con fatica. Ma, cara Paola arriverà Asfalto green per migliorare le prestazioni delle pavimentazioni stradali, con particolare riferimento all’aumento della resilienza e alla diminuzione della suscettibilità termica. E, aggiungo io, forse incuterà timore agli ubriachi, ai bivaccanti perditempo. W l’ecologia, si potrebbe dire, ma (sono notizie degli ultimi tempi) non riuscirà a neutralizzare l’eroina anche nei Giardini salotto Montanelli. E, se ha voglia di un gelato, potrebbe avere una sorpresa. E’ notizia di ieri che c’è stata una rapina a mano armata in gelateria in via Rembrandt per 100 euro di incasso. La zona è San Siro, ma è bene ricordare che i furti avvengono maggiormente nelle zone centrali della città. Le zone in cui avvengono più omicidi sono Porta Romana, Città Studi, Centrale, Loreto. Le rapine, invece, si consumano maggiormente in Brera, Guastalla, Corso XXII Marzo. (Studio Politecnico) Spero non abbia bambini in età scolare, perché la situazione degli edifici è tragica. Notifica Il Giornale “Una vigilia piena di legittima apprensione, quella degli insegnanti e delle famiglie della scuola Lambruschini di via Crespi 1. Nei locali che ospitano la scuola primaria sono state trovate infatti feci di topo: nelle aule e negli armadi, nelle scale e nei corridoi. Nel cortile, poi, un roditore morto. Le vie limitrofe, in zona Maciachini, purtroppo hanno già dovuto fare i conti con questo problema, che viene imputato alle condizioni di degrado del quartiere.” Ed è un’esemplificazione degli ultimi giorni, per non ripercorrere i mille casi di cui questo giornale ha parlato. Grazie Sala.

.