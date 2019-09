In passato, le persone che si spostavano a Milano in cerca di fortuna provavano in tutte le maniere a parlare in dialetto: era un modo (non una moda) per farsi accettare, ma soprattutto per sentirsi parte integrante di una città che li accoglieva a braccia aperte. Col tempo, le generazioni hanno perso l’abitudine di parlarlo in famiglia e i ragazzi più giovani, ormai, non lo masticano proprio più. “Se Parla Milanes” promuove quattro giornate per riscoprire il dialetto meneghino, tra artisti dialettali, cene e aperitivi tipici, serate musicali e di cabaret. Tutti possono partecipare, tutti possono aderire: locali, ristoranti, librerie, negozi, musei, biblioteche. Anche quei pochi che lo parlano tutti i giorni: come Ercole, il mitico salumiere di via Orti sul cui bancone troneggia la scritta ” Se parla anca el milanes”

