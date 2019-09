Comunali, Comazzi: “Candidato di alto profilo per intercettare moderati. Sala popolare, ma sindaco delle promesse mancate”

“Tra un anno e mezzo circa i milanesi saranno chiamati al voto. Inutile nasconderci che Beppe Sala goda ancora di un forte consenso popolare, specialmente nel centro storico e presso il ceto produttivo. La sfida che ci aspetta sarà tutta in salita: occorre rimboccarsi le maniche sin da subito” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Sala – prosegue – va contrastato a partire dalle sue tante promesse mancate: periferie ridotte a polveriere, degrado diffuso, tasse sempre più alte. Forza Italia dovrà giocare un ruolo decisivo nella “riconquista” di Milano: nel 2016 abbiamo preso il 20% e alle ultime europee ci siamo attestati sopra il 10%, uno dei migliori risultati a livello nazionale. Il centrodestra – continua – dovrà presentarsi unito e compatto, senza inutili protagonismi da parte di qualcuno”. Un altro punto fondamentale, a detta dell’azzurro sarà “l’individuazione del candidato sindaco. Occorre una figura di alto profilo, riconoscibile e capace di esaltare il carattere internazionale di Milano: una città europea che ogni giorno si confronta con i più grandi centri di tutto il mondo. Una persona attrattiva anche per la società civile, capace di coinvolgere gli elettori moderati: saranno loro a spostare l’ago della bilancia nel 2021. Infine – conclude – nella composizione delle liste dovremo valorizzare i tanti consiglieri dei Municipi che hanno già dato prova delle loro capacità, intercettando un vasto consenso nei rispettivi territori. Milano merita un governo diverso e i cittadini se ne sono accorti: il centrodestra ha il dovere di proporre un’alternativa credibile”.

