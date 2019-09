Vespri Sinfonici – Concerto del 9 settembre a Milano presso la chiesa di S. Alessandro

Lunedì 9 settembre si terrà alle 20,30 un concerto sinfonico, presso la chiesa di S. Alessandro in via Zebedia a Milano (zona Missori), organizzato dall’Associazione Stravinsky Russkie Motivi, con la partecipazione dell’associazione Milano Vapore e del Comitato Mimpegno. La manifestazione, vedrà protagonista il Maestro Leonardo Quadrini e la sua Orchestra di 60 elementi e sarà svolta con il Patrocinio Del Municipio 1 di Milano, della Chiesa Ortodossa Russa e del Ministero della Cultura della Repubblica russa di Udmurdia . L’ Orchestra Sinfonica è quella della città di Jhevsk Votkinsk , nella regione russa di Udmurtia, divenuta celebre per aver dato i natali al grande compositore Piotr Ilic Tchaikosvky. L’orchestra è caratterizzata dalla continua ricerca dell’accuratezza timbrica, e della precisa interpretazione; per questo è stata molto apprezzata dal pubblico internazionale e dalla critica, vantando collaborazioni prestigiose, nel corso di tournee in Germania, Cecoslovacchia, Finlandia, Bulgaria e Francia. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria della soprano Larissa Yudina, pluripremiata in numerosi concorsi internazionali, e già collaboratrice del Teatro alla Scala di Milano. La Sig.ra Yudina è il Presidente della Associazione Stravinsky Russkie Motivi, che ha, tra i suoi fini istitutivi, la creazione di una scuola musicale basata sui metodi di insegnamento russi, ed a beneficio di tutte le famiglie italiane interessate alla cultura russa, ed alle famiglie russe residenti a Milano. Durante la manifestazione verrà effettuata una raccolta fondi ad offerta libera, per raccogliere risorse da destinare a tale iniziativa.

L’ingresso e la partecipazione alla manifestazione saranno libere.

Sottolinea l’importanza dell’evento, il consigliere del Municipio 1, Giampaolo Giorgio Berni Ferretti, che fortemente ha voluto l’iniziativa: “Ancora una volta si evidenzia come Milano sia una città col la testa in Europa ed i piedi nel Mediterraneo, augurandoci, che sia anche, come lo è stata in passato, anticipatrice dei fatti che poi accadono in Italia ed in Europa. Il riferimento è infatti voluto ad una nuova pagina da scriversi nelle relazioni tra U.E. e Russia”.

Per il programma della serata ed altre informazioni sull’evento:

https://www.wikimilano.it/ wiki/Vespri…sinfonici