Dibattito sul governo giallonero

Siamo rimasti in tre, Conte, Di Maio e chi c’è, c’è. Tre somari sulla strada longa longa, gran sudata che porta al Quirinale, dura al governo durante il riscaldamento globale. Si’, ma se l’autobus non s’infiamma, se al ristorante la brigata leghista non acciuffiamo, se i corazzieri ci scortano, in tv ce ne andiam…!

Ma siamo rimasti in tre somari, a rischio che ci diano il tre per centotre solo tre…!AHI AHI AHI…

E non ti preoccupare Calimera, noi tre siamo, ma sui social cose mirabolanti possiamo fare, siamo i padroni della piattaforma Rousseau che è l’Internet del Mondo!!!”

Siamo sempre tre, tre pistole, a mangiar grilli secchi e mandare avanti Giggino a Monreale…

Si’, ma il Marchese di Mondello che è così con la Meloni, il primo fischia passando il portone, il secondo s’intrufola dal finestrone, i servitori sono colleghi nostri, gli promettiamo i tesori come per il governo gialloverde e quello giallorosso, famo il giallo nero, ma anche giallo azzurro, chi ha la maglia giallonera? mi pare la squadra di Brema, lo vedi, la von der..den…leyer..leyen..levati.. sarà contenta.!

Siamo i soliti briganti, il governo giallo nero non ha maggioranza, ne mancano tre…AHI AHI AHI…

E perché fai quella faccia dragata e nera Di Battista, capiscici che se abbiamo fatto il governo con i leghisti e non si può con i piddini non resta che provare con gli amici dei leghisti, anche se sò Ciclopidi, ma vecchi e belle fimmini!

Siamo sempre tre, tre somari quasi arrivati alla casa paterna di Mattarella vicino Misilmeri

E quando ci siamo una risposta dobbiamo avere per mercedi che è della settimana il giorno tre

Ci siamo prostrati ai Borboni ed ai Turchi e abbiamo avuto il vicepresidente europeo, abbiamo sostenuto una cosa, poi l’opposto girando l’avanposto, teniamo ancora i porti chiusi mentre facciamo amicizia coi casini, accettato che i vaccini fossero quotati in borsa, purchè si riducesse il numero di tromboni e cannoni ma moltiplicando vedette e staffette, che a noi in futuro non ci tocca la poltrona ma i posti precari ed è questi che dobbiamo aumentare a dismisura, per esempio l’isola degli ex parlamentari o il Gran Portaborse ed intanto acciuffare i viveri e cassa di tutti sti partiti a colloquio,la giacchetta dei capogruppi, le borsette delle aspiranti ministresse, ed a poco a poco tutto quanto è a ferro e fuoco. Per i nemici non c’e’ scampo quando c’e’ Grillo in campo! La banda se la squaglia con il bottino della battaglia VIVA il conto di Casaleggio..!!!

Siamo sempre tre, un somaro, un pistola ed un brigante, speriamo la piattaforma ci dia torto a tutti e un, due, tre…AHI AHI AHI…