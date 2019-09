Autostrada A7: 6 feriti e oltre 6 km di coda in direzione Milano per grave incidente

Rientro più che problematico per molti automobilisti che hanno aspettato l’ultimo giorno di vacanze per partire. Sull’Autostrada A7, in direzione Milano, si sono trovati incolonnati in più di 6 chilometri di coda a causa di un pauroso incidente avvenuto attorno alle 12.15 di oggi.

Lo scontro è avvenuto tra gli svincoli di Binasco e la Barriera di Milano Ovest e ci sarebbero sei feriti, cinque uomini di età fra i 45 e i 77 anni e una donna di 28 anni, nessuno fortunatamente in pericolo di vita. Ferito anche un cane che viaggiava su uno dei veicoli coinvolti. Pare che una delle auto si sia ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre a quattro ambulanze e all’elisoccorso, inviati dall’Azienda regionale emergenza urgenza.