Fuori controllo, auto sfonda muro ed entra nella cucina di una casa

Intorno alle di ieri3.30, a Vellezzo Bellini (Pavia) un’auto è uscita di strada in curva e ha sfondato un muro finendo nella cucina di un’abitazione.

Sull’auto, un’Alfa Romeo Giulietta, viaggiavano cinque giovani, tra i 19 e i 27 anni, che rientravano dopo una serata trascorsa insieme. Tutti hanno dovuto essere soccorsi dai medici del 118, in particolare uno di loro, quello che sedeva a fianco dell’autista, è stato ricoverato in gravi condizioni e nel reparto di Rianimazione del San Matteo di Pavia.Gli altri quattro giovani hanno subito invece ferite meno gravi.

Solo un grosso spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza fisica per i padroni di casa, che stavano dormendo nelle camere nell’altro lato dell’abitazione. La loro casa ha però subito danni molto seri: i mobili della cucina sono stati distrutti e sembra abbia riportato danni anche la struttura stessa dello stabile.

Accertamenti sono stati avviati dalla polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente.

