Via Venini i cittadini contrari al taglio dei posteggi voluto dal Comune

Democrazia partecipata, dibattiti pubblici per ascoltare i cittadini, istituzione Municipi vicino al territorio? Parole spese da questa giunta senza un senso preciso, una quantità di fumo buttato lì, per autoassolversi. Come in Comune la Giunta arriva spesso con decisioni già sottoscritte sottintendendo che opinioni opposte sono inutili, anche nelle sedi decentrate soprattutto gestite dal centrodestra, le opinioni presentate a Palazzo Marino dai cittadini sono bellamente ignorate. L’ipse dixit, Sala, ha il piglio di chi possiede la verità, la sua urbanistica tattica (nuova versione dell’ideologia ecologica) vede verde, alberelli, panchine e piazze pedonali in ogni angolo. Tra poco dopo le biciclette, i monopattini e altre diavolerie di piste anche inutili, doterà i pedoni di ali a noleggio per far cassa.

Tutto insomma pur di ridurre i parcheggi. Sulla frizione Municipio, e quindi cittadini, e il Comune Libero annota “L’ultimo caso emblematico di questo cortocircuito è il taglio dei posteggi in zona via Venini: il Municipio 2, non appena è stato presentato il progetto di «urbanistica tattica» da parte degli assessori comunali Pd, ha subito espresso le proprie riserve. Molti cittadini, ascoltata la soluzione prospettata per deviare il traffico e creare una nuova mini isola pedonale, hanno protestato durante l’incontro pubblico in zona chiedendo loro stessi alcune modifiche all’idea. Niente, Palazzo Marino ha tirato dritto ed è andato avanti per la sua strada. Così da qualche giorno l’associazione commercianti e artigiani della via Venini e di alcune vie limitrofe, sta raccogliendo le firme per chiedere la sospensione del progetto.” Tutti si augurano che quell’odio ideologico contro le automobili si trasformi in buon senso e dia retta ai desideri dei residenti.