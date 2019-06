Beccalossi: per le moschee la nostra legge garantisce sicurezza e rispetto regole

“Un punto a favore della legalità. La sentenza del Consiglio di Stato dimostra che la Legge promossa nel 2015 dalla Lombardia contiene un principio fondamentale: i luoghi di culto devono sottostare a regole elementari e di buon senso e non ci deve essere spazio per le ambiguità, che spesso si traducono in spazi abusivi e non controllabili”.

Lo ha affermato Viviana Beccalossi, consigliere regionale del Gruppo Misto, che nel 2015 propose la Legge per la regolamentazione dei nuovi luoghi di culto in Lombardia, commentando la notizia della sentenza del Consiglio di Stato sul il centro culturale islamico di Casalpusterlengo (LO), che non ha i requisiti per essere destinato a luogo di culto. Indietro non si torna – ha continuato Viviana Beccalossi – perché la legge fissa dei sacrosanti paletti in tema di pianificazione urbanistica, scrivendo nero su bianco che non è più tollerabile chiudere gli occhi e fare finta di niente di fronte a moschee più o meno mascherate da centri culturali o, peggio, organizzate senza nessun rispetto per la sicurezza in spazi non adeguati”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845