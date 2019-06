A proposito della VEN.TO., la nuova ciclabile sul naviglio, il commento di un lettore

Venerdi’ 21 giugno, presso la sede di ALTAVIA ITALIA SRL ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 78/3

Si è tenuta una commissione istruttoria sulla nuova pista ciclabile classificata VEN.TO.

Le immagini proposte davano l’idea di un paradiso che non c’è.

Allo scopo di rendere ciclabile la sponda del naviglio si prospetta un’opera di riqualificazione della sede stradale tale da eliminare oltre duecento posti auto, molti dei quali in divieto di sosta, che comunque servono.

Il risultato finale sarà sicuramente soddisfacente per i “moltissimi? “ fruitori della pista.

Per la maggioranza degli abitanti ci sarà un sicuro aumento dell’inquinamento, un peggioramento della circolazione a seguito della presenza di:

restringimento della sede stradale affiancata da auto in sosta lineare su due lati

creazione di un micidiale imbuto in caso di incidente su quel tratto, mancherebbe lo spazio necessario per le manovre di scorrimento e per i soccorsi

velocità ridotta che provoca sicuramente più inquinamento

non dichiarata disponibilità di offrire ai posteggiatori in divieto un diverso sito per parcheggio regolare

creazione di parcheggi a pettine meno fruibili di quelli a spina di pesce

nella zona della scuola creazione di parcheggi per gli impiegati, un minimo per i genitori che accompagnano i figli?????? no no no!

Sicuramente l’obbiettivo dichiarato dall’assessore Granelli sarà raggiunto e sarà quello di vietare l’uso delle auto.

COMPLIMENTI, TUTTO QUESTO, OVVIAMENTE, A SPESE DEI MILANESI.

Giuseppe Muri