Idroscalo, per 20 giovani non vedenti esperienza nautica col campione paralimpico Daniele Cassioli

Oggi, dalle 13 alle 18.30, l’Idroscalo di Milano apre le sue porte ai bambini non vedenti. Insieme a Daniele Cassioli, il campione paralimpico, cieco dalla nascita, recordman assoluto nelle tre specialità dello sci nautico (slalom, figure e salto), venti bambini e ragazzi non vedenti all’Idroscalo di Milano (ingresso tribune) potranno provare canoa, vela, arrampicata sportiva e ovviamente anche sci nautico.

La giornata oltre alla disponibilità dell’Idroscalo, che offre una location d’eccezione, ha ottenuto il patrocinio del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e sarà possibile grazie alla collaborazione con SesteroOnlus e tutte le aziende, come Hellmann Worldwide Logistics, che supportano l’associazione.

I giovani non vedenti potranno contare sull’aiuto non solo di Daniele Cassioli, atleta e fisioterapista, ma anche di professionisti specializzati in orientamento-mobilità, psicomotricità e intervento precoce oltre che dei volontari, allenatori e guide sportive di SesteroOnlus.

