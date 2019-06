Vergogna: 4 Vigili a turno per 100 stazioni MM e tutti i mezzi ATM.

Qualche giorno fa un autista della 95 è stato aggredito a pugni da un cileno ubriaco. L’autista aveva tranquillizzato il passeggero visibilmente instabile ma poi, una volta sceso, questi aveva colpito il bus con una bottiglia e poi aggredito a pugni l’autista.

L’ennesimo episodio ai danni di un lavoratore ATM ha rinfocolato le polemiche sulla sicurezza dei mezzi ATM. Alcune tratte del metrò ( in particolare la 2) e tutte le linee che raggiungono capolinea periferici sono, dopo le 21, in balia di soggetti pericolosi: baby gang, ubriachi, molestatori, gruppi di provocatori che cercano la rissa….

Questa realtà è stata molte volte denunciata dai Sindacati e da molti interventi di consiglieri di opposizione. Personalmente avevo ottenuto una commissione con ATM e sindacati per affrontare la questione. I rappresentanti dei lavoratori erano poi stati ricevuti in Prefettura. Ma alla fine, dopo tanti appelli, il Sindaco cosa aveva fatto per difendere lavoratori e utenti dai balordi di turno?

Il Comune aveva annunciato la firma in pompa magna di un protocollo di Intesa fra ATM e Vigili Urbani a fine febbraio. Come al solito però si trattava di annunci e basta. Infatti, se è vero che ATM ha fatto uno sforzo per aumentare il numero delle guardia giurate, la cosiddetta security ATM, che dispone di 130 uomini ( e dovrebbe assumerne altri), il Comune non ha veramente fatto nulla.

Da una parte il Nucleo Tutela Trasporto Pubblico dei Vigili Urbani ha appena 2 ufficiali e 12 componenti. Quindi le cosiddette pattuglie miste tra Vigili e Security sono una chimera: ci sono 4 agenti per turno al giorno per coprire 100 stazioni del metro e 1000 mezzi in circolazione. Dunque è chiaro che stiamo parlando di un’attività di controllo e presidio ridicola che probabilmente interviene solo a chiamata della security, quando le violenze si sono già consumate. Anche sul fronte Forze dell’Ordine non risultano interventi del Sindaco per aumentare il numero di poliziotti in circolazione su metro e tram.

Quindi, caro Sindaco non trascurare la sicurezza dei dipendenti e dei passeggeri. Metti più uomini. ATM costa 760 milioni l’anno, il Comune chiede ancora un aumento del biglietto, non è possibile andare avanti senza misure concrete per rassicurare viaggiatori e dipendenti .