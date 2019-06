Boschetto della droga: telefonata al 112 salva 31enne in overdose

Ieri mattina alle 6.37 al 112 è arrivata una telefonata anonima che ha allertato le forze dell’ordine permettendo loro di scongiurare una tragedia e di salvare una vita. Nel boschetto della droga di Rogoredo, un 31enne cittadino indiano ha sfiorato la morte per un’overdose di eroina.

L’uomo, tossicodipendente conclamato, è stato portato in via Sant’Arialdo, all’esterno del parco, da alcuni compagni di sballo che erano con lui nel boschetto. Lì è stato soccorso dagli equipaggi di un’ambulanza e un’auto medica del 118, che lo hanno stabilizzato sul posto prima di portarlo, insieme ai carabinieri, all’ospedale San Paolo. L’indiano è stato ricoverato in codice giallo e dopo le prime cure è ora fuori pericolo.