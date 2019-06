14enne denunciata e 13enne segnalato per spaccio alle scuole medie

Una 14enne è stata denunciata e un un 13enne (quindi non imputabile) è stato segnalato dai carabinieri al Tribunale dei minori di Brescia per cessione di stupefacenti. Altri 4 studenti (fra i quali un 12enne) sono stati segnalati quali assuntori di stupefacenti. Sia lo spaccio che il consumo di hashish si svolgevano nei bagni della scuola media di Cremona, frequentata dai ragazzi.

L’indagine è partita a gennaio da una segnalazione della scuola, dopo che un’insegnante ha sorpreso due studenti con 1 grammo di hashish, che è stato subito consegnato ai militari. E’ seguita una serie di perquisizioni personali che ha portato al ritrovamento di altri 6 grammi della stessa droga.

Come segnalano i carabinieri, nei confronti dei ragazzi la scuola ha adottato diversi provvedimenti di carattere disciplinare, commisurati al grado di coinvolgimento nella vicenda.

