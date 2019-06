Vigevano “Cuciniamo per bene” ospita Rolling Truck Street Food Festival

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno arriva per la prima volta a Vigevano in piazza Volta “Rolling Truck Street Food Festival”.

Tre giorni di Divertimento e ottimo Cibo nazionale ed internazionale, buona birra, animazione, musica live, interessanti ludo-laboratori dedicati al riciclo.

L’evento è organizzato dall’associazione Culturale Arte il Faro con la collaborazione di Nova Eventi, e patrocinato dal Comune di Vigevano.

I Food Truck presenti: svariati i cibi che si potranno gustare durante i 3 giorni di Festival, camioncini allestiti come vere e proprie cucine itineranti su 4 ruote proporranno i loro prodotti, panzerotto e gnocco fritto di Mordicchio On The Road, Hamburger gourmet e hot dog di Macelleria Marchetti, Patatina olandese di La Bergamasca, Panini con polpo e pesce di Street Sea Food, Apetitosa e i suoi arrosticini abruzzesi, i sapori della Sicilia di Immermina, Patatruck vi farà gustare frittura di pesce e paella, Il Gota i e suoi Pantometta, cheesburger e panino con bollito, BBQ di Truck Roll, gustosi panini con polpette e capocollo di Tabu, I sapori Messicani portati da Mexico per Tutti e la dolcezza di Kurtos Point, il tutto accompagnato da ottima birra artigianale e strepitosi cocktail di Minovan.

“Rolling Truck Street Food Festival” vuole essere una vera festa che dura tutto il week-end, con alcuni contenuti che porgono l’attenzione al rispetto per l’ambiente.

Il Programma:

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00 lodo-laboratori in cui i più piccoli potranno imparare l’importanza del riciclo e creare originali sculture e tanto altro.

Venerdì 21 dalle 20.00 alle 23.00 Rockabilly e Rock and roll con gli strepitosi “I Cavalli Band”

Sabato 22 dalle ore 19.00 alle 22.00 “Clara & The Otrageous Daddies” accenderanno Piazza Volta con la loro musica classic rock!

Domenica 23 dalle 18.30 alle 23.00 Dj Set di Vins, musica house, funky, hip hop. Durante la serata sarà ospite Claudio Cabrini con i suoi grandi successi.

Non mancheranno gli spettacoli per tutta la famiglia, Artisti di strada, ballerine luminose, trampolieri.

ORARI:

Venerdì dalle ore 18.00 alle ore 24.00

Sabato dalle ore 11.00 alle ore 24.00

Domenica dalle ore 11.00 alle ore 23.00

INGRESSO LIBERO