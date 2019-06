5 chili di marijuana, 2 in manette in via Lomellina

Due albanesi di 23 e 28 anni erano fermi in via Lomellina a Milano a bordo della loro Polo, sulla quale erano nascosti 15 chili di marijuana.

Quando i carabinieri del Nucleo radiomobile si sono avvicinati i due, dopo essersi rivolti uno sguardo d’intesa, si sono dati alla fuga. L’idea non ha però portato grandi risultati, perché poco dopo si sono trovati imbottigliati nel traffico. Per i militari non è stato difficile quindi trarli in arresto e trasferirli nel carcere di San Vittore.

I due albanesi, che avevano diviso la droga in dieci buste da un chilo e mezzo, sono stati accusati di detenzione ai fini di spaccio. Le indagini dei carabinieri orano cercano di far luce sulla storia dei due spacciatori, fin’ora incensurati, per scoprire quale ruolo ricoprissero e se appartenevano ad una rete di trafficanti più ampia.