Milano, De Corato: bene telecamere su nuovi bus linee 90, 91, 92

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato ha annunciato che “Regione Lombardia ha contribuito all’acquisto dei nuovi filobus ATM delle linee 90, 91 e 92 a Milano che saranno dotati, finalmente, di telecamere collegate con la centrale operativa dell’azienda e, a tutela dei conducenti, sarà presente una cabina anti aggressioni”.

“Uno sforzo notevole della Regione – ha aggiunto De Corato – che va nella direzione da noi sempre auspicata in una tratta filoviaria in cui, ad una certa ora, diventa pericoloso avvicinarsi a causa di spacciatori, alcolizzati o chi dorme sulle vetture. Si tratta di investimenti importanti, pertanto non ci si può permettere di vedere questi mezzi vandalizzati. I bus saranno dotati anche di prese per ricaricare i cellulari che non vorremmo trovare dopo qualche settimana distrutte o rubate. Un tempo era sufficiente esporre un cartello per evitare di parlare al conducente, adesso serve la cabina anti aggressione”.

“Spero che le telecamere – ha concluso – possano servire come deterrente a chi usa impropriamente i mezzi. In ogni caso, a nostro giudizio, è necessario che il Nucleo Tutela Trasporto Pubblico della Polizia Locale affianchi il servizio di sicurezza di Atm durante tutta la giornata”.