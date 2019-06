Magica Milano, stregata e operosa

Non è necessario colorare le stelle, ma si devono colorare le emozioni, i pensieri. E un giorno Milano sarà una città stregata di magia, di buffe coincidenze, mentre la fantasia galoppa con quella canzone lì, sì, proprio quella che ti faceva scoprire la vita. Gli occhi in su a sentirti scalatore invincibile tra le guglie da scrostare, da lavare, appeso ad una volontà di conquista, sempre più su, la Madonnina che osserva e custodisce. Erano 15 anni che la facciata del Duomo non veniva pulita dallo smog, dalle incrostazioni, da altri elementi di degrado. Gli uomini appesi alle funi, lavorano sperimentando nuovi prodotti e chissà, forse hanno un dialogo diretto con lassù. Basta lasciarsi inondare dal sole, i desideri che corrono senza inciampare nel degrado, sorvolando le richieste insistenti dei venditori abusivi, godendo delle vetrine scolpite di colori e di creatività. Poi viene la sera, questa sera, perché la promessa è una favola di luci. E là, al Parco delle Cave, migliaia di lucciole a intermittenza attraversano la notte con i bagliori dell’incontro e dell’amore. Un luogo fatato che ripete ogni anno la magia naturale, a cui si può assistere, grandi e piccini. L’associazione Amici della Cascina Linterno, che ha sede nel monumento adiacente all’area verde, organizza decine di passeggiate notturne per ammirare questo raro spettacolo. E la magia si rinnova, nel silenzio e ricordare una bambina tra i rovi di una siepe per catturarne almeno una che brillasse solo per me.

