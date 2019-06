Milano, DASPO urbano. Bestetti (FI): lo chiediamo da 2 anni, Sala non perda altro tempo

Il Sindaco Sala ha finalmente parlato del DASPO urbano come strumento di contrasto al grave degrado portato dai nomadi nei nostri quartieri.

Sono due anni che chiediamo a gran voce di applicarlo, imponendo il divieto di stazionamento a chi pensa di poter trasformare i nostri quartieri in latrine a cielo aperto. In tutto questo tempo, il Sindaco Sala e l’Assessore alla Sicurezza Scavuzzo hanno sempre fatto spallucce, sostenendo che il DASPO non era uno strumento adeguato.

Se però adesso si sono finalmente convinti delle nostre ragioni, ne prendo atto con viva soddisfazione e li esorto a non perdere altro tempo.

I nostri cittadini non meritano di restare ostaggio di barbari in roulotte che non rispettano neanche le più elementari regole dell’igiene e del decoro.

Marco Bestetti

Presidente Municipio 7 di Milano