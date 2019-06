Decine di attività sabato 8 e domenica 9 giugno – Le società sportive festeggiano al Monza Sport Festival La 44° edizione della kermesse organizzata dall’USSMB al Monza Eni Circuit.

La festa dello sport torna sabato 8 e domenica 9 giugno al Monza Eni Circuit quando si terrà la quarantaquattresima edizione del Monza Sport Festival organizzato dall’Unione Società Sportive Monza Brianza. Il pubblico conoscerà più di cinquanta discipline sportive in due giorni e assisterà a gare di rilievo nazionale.

Sabato dalle 8.30 alle 12.30 si correrà in pista l’87° Medaglia d’Oro Città di Monza, gara ciclistica del Pedale Monzese. Dalle 14.15 alle 15.30 i Piccoli Diavoli 3ruote daranno lo start alla gara paraciclistica International Hand-cycling GP Monza. Domenica 9 giugno occuperanno il tracciato dalle 8 alle 9.15 la Velo Virtus con una gara ciclistica a cronometro e dalle 10.40 alle 13 gli Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco, Varese e Vedano per il tributo a Michael Schumacher. In entrambi i giorni gli spettatori potranno ammirare dalle tribune moto e auto storiche in parata.

Da segnalare anche la gara regionale di tiro con l’arco degli Arcieri di Torrevilla, la gara di pattinaggio in linea e freestyle Rollercup Battle WSSA dell’Astro Roller Skating, i trofei CONI di pattinaggio, la guida al buio by Patentando e il tributo ad Ayrton Senna di Daniela Asaro Romanoff. Il programma completo dell’evento e tutte le attività previste sul sito www.ussm-mb.it. Ingresso e parcheggio gratuiti in Autodromo.