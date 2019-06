I Piccoli Cantori di Milano in concerto all’Estate Sforzesca

Domenica 9 giugno alle 17.30 il Coro dei Piccoli Cantori sarà presente con il repertorio classico per festeggiare i suoi 55 anni di attività.

Il concerto rientra all’interno dell’Estate Sforzesca, il programma di musica, teatro e danza che abiterà il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco fino al 25 agosto

Saranno i Piccoli Cantori, diretti da Laura Marcora, ad animare il cartellone dell’Estate Sforzesca – domenica 9 giugno – nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.

Lo storico coro milanese si esibirà in concerto per celebrare i suoi 55 anni di storia. Ospite dell’evento la cantante Maria Olivero, che si cimenterà in due brani con il coro. L’Esibizione finale spetterà ai Teen Chorus, ex Piccoli Cantori.

L’evento sarà l’occasione per riscoprire le nostre radici e tradizioni con il repertorio classico dei Piccoli Cantori di Milano.

Dal 7 giugno al 25 agosto sul palco allestito nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco andrà in scena la settima edizione di Estate Sforzesca con un cartellone di spettacoli, molti dei quali a ingresso gratuito o a prezzo contenuto.

Il programma di Estate Sforzesca prevede 82 spettacoli tra concerti, rappresentazioni teatrali e di danza che attraversano generi, linguaggi ed epoche diverse.