Retake al Lido ripulisce murale antismog imbrattato

L’associazione Retake Milano, da anni impegnata in iniziative civiche con i dipendenti volontari dell’associazione Salesforce, ha iniziato i lavoratori di pulitura del murale di via Diomede, vicino all’ingresso della piscina del Lido. “Un’iniziativa molto bella – ha commentato Simone Zambelli, Presidente del Municipio 8 di Milano- che va a riordinare in modo innovativo ed ecologico il muro di via Diomede del Lido di Milano, proprio all’inizio per l’apertura della stagione balneare”,

Ideato dall’architetto Gianni Ravelli, il murale a strisce azzurre e blu porta la firma Retake già dall’aprile 2016, in occasione della Milano City Marathon. Airlite, la pittura usata per per realizzarlo, si attiva con la luce del sole e, con un meccanismo simile a quello della fotosintesi clorofilliana, riduce gli agenti inquinanti per oltre l’88% e i batteri del 99,9%.

Questo di via Diomede è stato il primo murale ecosostenibile condiviso, ma, come molti muri e facciate milanesi, è stato completamente imbrattato. Così i volontari di Retake si sono ancora una volta rimboccate le maniche e oggi è prevista l’inaugurazione del murale riqualificato. Chiara Bisconti, Presidente di Milanosport, ha commentato: “Questa iniziativa rientra nello spirito che condivido pienamente del prendersi cura della città e in particolare dei nostri bellissimi luoghi. Ringrazio i volontari di Retake per l’impegno e l’entusiasmo che ci mettono nel dedicarsi a progetti che hanno un importante significato per la città”.