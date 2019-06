Fare e disfare le piazze, fa male alle attività e congestiona il traffico: il caso di Largo Treves

Sprechi, interventi effimeri, danni a chi lavora. Ecco uno spaccato delle conseguenze della ossessione antiauto di Granelli &Sala. Ecco il caso esemplare di Largo Treves.

L’amministrazione comunale ha deciso di investire 400.000 euro per riqualificare la piazzetta che si forma all’incrocio tra Via Solferino, Via Palermo e Statuto. Sono soldi provenienti da oneri di urbanizzazione che avrebbero potuti essere spesi per sistemare scuole, case popolari, strade e giardini pubblici.

Invece Sala e Granelli hanno deciso di usare questi soldi che un operatore privato doveva versare al Comune per imporre le loro fissazioni in un quartiere ricco ed elegante che aveva una sua dignità, appetibile comunque per sponsor: meglio sarebbe stato dirottarli su zone degradate che non mancano nemmeno in ambiti centrali.

Ecco quindi che si decide di allargare l’aiuola centrale per piantare 2 (due !) alberi ed eliminare una decina di posti auto e il doppio di posti moto collocati oggi ai bordi dei marciapiedi. Vengono spostate anche la stazione Taxi e quella del Bike sharing. Questo comporta anche il temporaneo spostamento (a spese sue) dell’edicolante della piazza che ha già comunicato che piuttosto chiuderà. Tutto ciò è finalizzato alla progressiva chiusura alle auto della zona con il cambio di senso di marcia di Via Solferino da Via Ancona.

Questo inutile cantiere in realtà ingolferà ancora di più il traffico di Via Ponte Vetero, Largo La Foppa, San Marco e Bastion , secondo il principio che le auto respinte da una via vanno a congestionare le altre.

Inoltre il Comune vuole vendere il Palazzo dell’Assessorato ai Servizi Sociali di Largo Treves, quindi sarebbe stato meglio sistemare la piazza quando il progetto e la funzione dell’immobile saranno decise.

Invece no, mentre le priorità del quartiere sarebbero quella di liberare da clochard Corso Garibaldi, fare rispettare le regole al popolo della movida e aiutare la logistica di un grande quartiere commerciale, qui si sprecano risorse per ridisegnare una piazzetta allo scopo di ostacolare la fluidita del traffico.