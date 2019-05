Grigory Sokolov – 29 maggio in Conservatorio

SALA VERDI – CONSERVATORIO “G.VERDI”

Via del Conservatorio 12

13° Concerto – Serie Rubino

Mercoledì 29 maggio – ore 21

GRIGORY SOKOLOV pianoforte

van Beethoven, Sonata n. 3 in do magg. op.2 n.3 van Beethoven, 11 Nuove Bagatelle op. 119 Brahms, Klavierstücke, op.118 Brahms, Klavierstücke, op.119

Tra i più amati interpreti di oggi, vincitore a sedici anni, nel 1966, del Concorso Tchaikovsky, Grigory Sokolov è un antidivo, un musicista che ha percorso la lunga carriera in maniera molto concentrata pur essendo uno dei nomi più importanti e un pianista leggendario. Artista dall’incredibile varietà timbrica, dalla tecnica infallibile e dal grande rigore interpretativo, Sokolov propone un recital incentrato su Beethoven e Brahms. Il programma si apre con Beethoven con la Sonata op. 2 n. 3 in do maggiore e le Bagatelle op. 119. Nella seconda parte l’attenzione è tutta incentrata sui Klavierstücke op. 118 e 119 di Brahms, pezzi brevi e intensi che trasudano intimità ed espressività.

Sokolov, nato a Leningrado (ora San Pietroburgo), ha intrapreso gli studi musicali a cinque anni. A 12 anni ha tenuto il suo primo recital pubblico e il suo prodigioso talento è stato riconosciuto quando, a soli sedici anni, è diventato il più giovane musicista a vincere il Primo Premio al Concorso Internazionale Čajkovskij di Mosca.

Mentre Sokolov intraprendeva grandi tour di concerti negli Stati Uniti e in Giappone, il suo talento si è evoluto ed è maturato lontano dai riflettori dei media internazionali. In seguito al collasso dell’Unione Sovietica, ha cominciato ad apparire con frequenza nelle principali sale da concerto e nei principali festival europei. Nel corso della sua carriera si è esibito con le più prestigiose orchestre prima di decidere di dedicarsi esclusivamente al recital per pianoforte solo.

Sokolov tiene settanta concerti ogni stagione, immergendosi completamente in un singolo programma. A differenza di molti pianisti nutre un profondo interesse e una estrema conoscenza tecnica dei pianoforti che suona. Prima di ogni esibizione è solito passare molte ore di studio sul palcoscenico per capire la personalità e le possibilità dello strumento con cui dovrà condividere il momento del concerto. La critica musicale è sempre affascinata dalla misteriosa abilità di Sokolov di saper ‘rileggere’ la partitura proponendo interpretazioni originali e nuove dei pezzi che suona. La capacità di articolare le voci interne di una struttura polifonica, l’infinita varietà delle dinamiche e dei suoni che sa estrarre dallo strumento sono caratteristiche uniche di questo grande artista.