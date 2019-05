Via Padova: controlli di polizia, 5 arresti in una settimana

Una vasta operazione di contrasto allo spaccio e alla criminalità è stata svolta dalla Polizia di Stato nella zona tra via Padova, viale Monza e via Palmanova. In quest’ultima settimana sono state controllate complessivamente 207 persone, arrivando all’arresto di 5 persone e al sequestro di 60 grammi di cocaina, 12 di hashish e 130 di marijuana, insieme a 2500 euro in contanti. I

La Squadra Mobile di Milano ha effettuato 3 arresti, nei giorni tra il 22 e il 24 maggio, di un 30enne cittadino maliano e di due cittadini gambiani di 24 e 30 anni. I tre uomini sono stati sorpresi in strada mentre spacciavano hashish e marijuana.

Il 23 maggio, invece, in via Leoncavallo gli agenti del commissariato hanno arrestato un cittadino peruviano di 33 anni, scoprendo nel suo veicolo, nascosti sotto la cuffia del cambio, 16 grammi di cocaina.

Il giorno dopo sempre in zona è finito in manette un cittadino di Santo Domingo sorpreso con una carta d’identità cfalsa. Una perquisizione della sua abitazione ha portato al ritrovamento di 19 grammi di cocaina e 3700 euro nascosti in una latta metallica.

La Polizia ha controllato anche 16 esercizi commerciali emettendo 6 sanzioni per un ammontare di oltre 6800 euro.