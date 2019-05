“SeMiniAmo” riqualifica il verde, da piazza della Scala a Musocco e Lampugnano

Da piazza della Scala a Musocco e Lampugnano. All’inaugurazione delle aiuole che contornano e abbelliscono la statua di Leonardo, seguiranno altri dieci interventi in altrettanti quartieri della città, a partire da Musocco e Lampugnano.

Il progetto di restyling di piazza della Scala, disegnato dall’architetto Marco Bay, ha voluto sottolineare l’impianto circolare a firma dell’architetto Portoghesi e ricordare Leonardo con la sua passione per la botanica. L’opera, realizzata dai professionisti del verde “Nespoli vivai”, è partita dalla cura della potatura per valorizzare i Tilia europea esistenti e con un nuovo tappezzante, Heuchera ‘Lime marmalade’, siepi e grandi sfere di Taxus baccata in omaggio alla tradizione dei giardini formali all’italiana per complessivi 800 arbusti da siepe, 20 arbusti in arte topiaria e 2.500 piantine da sottobosco.

Il percorso di SeMiniAmo continua sino alla fine del 2020, in altre dieci aree verdi della città; i prossimi lavori riguarderanno a settembre l’area tra via Stephenson-Musatti al quartiere Musocco e le rotonde di via Giulio Natta e di via Ippodromo-Diomede, entrambe a Lampugnano.