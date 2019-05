29 e 30 Maggio Concerto Bonaita/Paruzzo al Teatro Gerolamo

Mercoledì 29 e Giovedì 30 maggio ore 20.00 – Teatro Gerolamo

concerto di Francesca Bonaita (violino) e Roberto Paruzzo (pianoforte)

“SONORITA’, DIALOGHI E LIRISMI”

Pietre miliari nella letteratura per violino e pianoforte

In un percorso che riflette sulle molteplici possibilità dialogiche tra il violino e il pianoforte, affidato all’estro della talentuosa violinista Francesca Bonaita in duo con Roberto Paruzzo, pianista di chiara fama, si avvicendano toni e colori contrastanti. A confronto, la beethoveniana Sonata “a Kreutzer”, caposaldo della letteratura cameristica “in uno stile molto concertante”, secondo l’istanza autografa dell’autore, che costruisce l’interazione tra gli strumenti in un dinamismo pulsante e acceso, in un ripiegamento intimistico fino a confluire nel finale accattivante di una vivace tarantella. A seguire, la sonata in La Maggiore di Cesar Franck, riconosciuta come uno degli esempi più illustri di “composizione ciclica” con la presenza di unità tematiche chiave che si ripetono e riecheggiano in tutti i tempi della sonata, caratterizzata da estremo equilibrio tra gli strumenti, cantabilità e colorismo propri della tradizione francese.

In ultimo, la rivisitazione novecentesca paganiniana, a opera del compositore polacco Karol Szymanovski, in cui il violino e il pianoforte affrontano, entrambi con grande virtuosismo, alcune tra le più note pagine dei celeberrimi capricci.

PROGRAMMA

L. van Beethoven, Sonata “a Kreutzer” per violino e pianoforte N. 9 op. 47 in La Maggiore per violino e pianoforte

I- Adagio sostenuto. Presto

II- Andante con variazioni

III- Finale. Presto

C. Franck, Sonata in La Maggiore per violino e pianoforte

I – Allegretto moderato

II- Allegro

III- Recitativo – Fantasia

IV- Allegretto poco mosso

K. Szymanovski, Trois Caprices de Paganini op. 40

I (Caprice N. 20)

II (Caprice N. 21)

III (Thème Varié. Caprice N. 24)

Durata spettacolo: 1 ora e 25 minuti

