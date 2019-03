Partono i lavori per la piscina di via Ponzio

Partono lunedì 1° aprile, per concludersi entro il 15 giugno, in tempo per la stagione balneare, i lavori di riqualificazione della piscina Giulio Romano di via Ponzio, a Città studi.

L’intervento, realizzato con gli oneri di urbanizzazione relativi a un intervento urbanistico su via Botticelli (circa 350.000), prevede l’impermeabilizzazione della piscina, la sistemazione con ritinteggiatura degli spogliatoi e del solarium e la rigenerazione delle parti ammalorate del muro di recinzione. Una volta conclusa la stagione balneare, si interverrà anche nella riqualificazione dei giardini di via Zanoia, per un importo di circa 200.000 euro.

Laurea Magistrale in Lettere Moderne. Master in Relazioni Pubbliche.

Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista. Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione integrata) Milano.