La sinistra che non può dire cose di sinistra

Gli esponenti del Pd Martina, Fassino, Fiano, Quartapelle hanno recentemente puntualizzato in una pubblica lettera che il il Pd è membro del Partito socialista europeo (Pse) mentre non è affiliato alla Internazionale socialista, generalmente dedita a pratiche come il boicottaggio di Israele. Infatti dell’IS fa parte il solo Psi, presente in Senato con l’unico esponente italiano, che ne è anche il segretario. Sarebbe, secondo i suoi membri (ma solo per loro), il partito erede, da quando ne ha preso il nome nel 2007, del Partito socialista Italiano sciolto nel ’94, quello che viene comunemente considerato il partito di Craxi, perchè ne fu l’ultimo epigone anche se non l’ultimo segretario. Anche il Pse è però relativamente recente. Non è l’originario gruppo internazionale dei socialisti, frantumatosi con il voto dei socialdemocratici tedeschi a favore della partecipazione alla prima guerra mondiale. E’ invece l’erede di quella Confederazione dei Partiti Socialisti della Comunità Europea (più laburisti britannici ed irlandesi) nata nel ’73 con evidente esclusione dei comunisti. L’attuale Pse nacque dopo il tracollo dell’Urss, dei comunisti russi e dei seguaci europei che in una sorta di forche caudine, dovettero cambiare nome. Anche il sindacato internazionale, prima diviso tra unions socialdemocrtiche e comuniste, si riunì, concludendo il processo nel 99 ad Helsinski. Alla sua nascita, nel ’92 Craxi socialista e Vizzini socialdemocratico introdussero nell’organizzazione internazionale l’ex piccista Occhetto, che aveva cambiato il nome del Pci in Partito democratico di sinistra. Tutti e tre erano destinati ad uscire dal socialismo europeo. I primi due videro la fine dei propri partiti travolti dagli scandali. Il Pds ( poi Ds) quando si unì alla Margherita completando finalmente l’indirizzo cattocomunista e divenendo Partito democratico, uscì nel 2007 dal Pse, perchè i cattolici centristi non si consideravano socialisti. Poi nel 2009 il Pse per venire incontro agli italiani cambiò il nome del suo eurogruppo parlamentare in Alleanza progressista di socialisti e democratici così gli eletti europei del Pd potettero divenirne membri. E finalmente nel 2014 il Pd di Renzi rientrò nel Pse. Così da permettere al governatore toscano Rossi, poi approdato alla scissione del Mdp, di scrivere che il Pci avrebbe dovuto aderire al PSE già dopo l’89 e invece c’è voluto Renzi. Si è perso quarto di secolo. I molti errori della frase (il Pci cambiando nome aderì; Renzi rientrò dopo 7 anni dall’uscita di un partito, i Ds, che non era suo) nascondono molto di più di una semplice ignoranza storica. Nascondono il problema dell’assenza di sinistra in Italia e dell’impossibilità di ragionare sull’evoluzione passata e futura della sinistra. I retropensieri e i retrostrafalcioni di Rossi sono gli stessi del nuovo segretario del Pd Zingaretti. Il governatore laziale passò gli anni ’80, tra associazioni per la pace ed antirazziste e la federazione dei giovani comunisti, finchè non ne divenne segretario, prima provinciale romano e poi nazionale senza accorgersi naturalmente che la Fgci era divenuta Sinistra Giovanile. .a “Nero e non solo”, impegnata nelle politiche dell’immigrazione e per una società multietnica e multiculturale. Da lì inizia la carriera, tutto all’interno della Politica, di Nicola Zingaretti:

• Alla fine degli anni ’80 è

• Nel 1991 viene eletto Segretario Nazionale della e l’anno successivo Consigliere Comunale di Roma.

• Dal 1995 al 1997 è presidente dell’Unione Internazionale della Gioventù.

• Socialista e Vice Presidente dell’ Internazionale Socialista.

• Nel marzo del 2004 viene eletto Eurodeputato