Sala, avanti con determinazione su aumento e biglietto unico

Il serafico Sala tiene fede con tenacia a stesso e aumenterà il costo del biglietto, considerando inutili le polemiche nate dalla sua strategia. Al cittadino commentare le sue dichiarazioni che non lasciano alternative “siamo molto determinati a proseguire”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando ai cittadini nel corso dell’iniziativa della ‘Colazione con il sindaco’ che si tiene ogni due settimane nei quartieri della città. “Il biglietto unico è fondamentale, vediamo se riusciamo ad andare avanti in questi mesi anche con la variazione. C’è stata molta strumentalizzazione su questo tema – ha aggiunto – la situazione invece migliorerà rispetto a prima perché l’abbonamento annuale sarà invariato e rateizzabile. Le nuove metropolitane per i sistemi hanno un costo di esercizio più elevato. Adesso c’è la polemica per il prezzo del biglietto che arriverà a 2 euro, ma che non mi facciano passare per quello che si inventa l’aumento del prezzo – ha concluso – Già con Letizia Moratti si parlava di 2,40 euro.”. Dice bene, forse con la Moratti si era valutata anche questa tra le varie ipotesi, ma non si era mai dato seguito alla cosa.